В Севастополе в 43 храмах пройдут пасхальные богослужения

Об этом журналистам рассказал Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Однако в связи с пандемией во время службы вход в храмы будет ограничен.

Внутрь допустят столько людей, сколько сможет стоять друг от друга на расстоянии двух метров. Также обязательным требованием будет наличие масок на лицах прихожан. Правительство Севастополя передало в храмы 1,5 тысячи индивидуальных защитных средств, ещё полторы тысячи масок священнослужители заготовили своими силами. Тех, кто не сможет попасть внутрь церквей, просят не падать духом, ведь инженеры предусмотрели онлайн-трансляцию службы.

«Владыка Митрополит Лазарь благословил не лишать наших прихожан, не лишать нашу паству насладиться радостью о Воскресшем Христе, поэтому на площади Свято-Владимирского собора мы будем вести прямую трансляцию, у нас стоит большой экран, и достаточно много людей на определённом расстоянии смогут находиться и участвовать в Божественной литургии, находясь на улице. По окончании Божественной литургии, когда подойдёт момент таинства причащения, священнослужители выйдут с чашей на улицу и причастят всех желающих», – сказал протоиерей Сергий Халюта.

Вести прямую трансляцию пасхального богослужения в Севастополе также планируют через интернет и на городском телевидении. Также в храмах подчёркивают, что сейчас очень важно соблюдать меры предосторожности, внутрь соборов в обычные дни пускают, но только тех, у кого есть пропуск на разрешение перемещения по городу. При этом монастырь на Фиоленте сейчас закрыт. Один из его паломников почувствовал себя плохо и уехал в больницу, позже у мужчины диагностировали коронавирус.

Источник: Вести.Севастополь