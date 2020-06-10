В Севастополе в честь 75-летия Победы пройдёт парад кораблей

Корабли Черноморского флота выстроят в парадную линию в Севастопольской бухте в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Севастополе в морском параде примут участие: подлодка «Ростов-на-Дону», МРК «Вышний Волочок» и «Ингушетия», БДК «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен» и сторожевой корабль погранслужбы ФСБ РФ.

В честь юбилея Победы на всех кораблях будут подняты флаги расцвечивания. В тёмное время суток включат праздничную иллюминацию.

Парадная линия кораблей будет сформирована к 19 июня 2020 года, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Источник: Вести.Севастополь