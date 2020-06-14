В Севастополе в День города включили все фонтаны

В Севастополе к 237-й годовщине со дня основания города запустили 23 городских фонтана.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев открыл фонтан на отреставрированной площади имени Адмирала Ушакова.
Также, сегодня наиболее отличившимся жителям глава города вручил государственные награды. На Графской пристани Развожаев поздравил собравшихся с 237-й годовщиной со Дня основания Севастополя, а после состоялась торжественная церемония награждения граждан.
Кроме этого в День рождения Города-Героя обновили городскую Доску почета. Михаил Развозжаев вручил сертификаты гражданам, получившим общественное признание. В этом году отмечены заслуги 17 севастопольцев и 8 трудовых коллективов.
Источник: Вести.Севастополь
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