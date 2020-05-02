В Севастополе в ДТП погиб 48-летний мужчина

Вечером 1 мая в Севастополе в районе Юхариной балки автомобиль Лада врезался в дерево. В результате ДТП погиб мужчина, еще три человека получили травмы.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю, за рулем автомобиля находилась 42-летняя женщина. Она не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, а там врезалась в дерево. От удара автомобиль развернуло.

48-летний мужчина, сидевший на заднем сиденье за водителем, скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Травмы получила и сама водитель, и два пассажира: 6-летний ребёнок, сидевший в детском автокресле, и 45-летняя женщина.

Фото УМВД по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь