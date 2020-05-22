В Севастополе в ДТП попал городской автобус

В Севастополе на улице Гоголя перед остановкой “Улица Степаненко” сегодня днем не смогли разъехаться городской автобус и автомобиль Рено.

Как сообщают очевидцы, пожилой водитель иномарки выезжал со двора и не убедился, что дорога свободна. Удар был несильным, и пострадавших нет.

Так как автобус и легковой автомобиль развернуло поперек проезжей части, то за считанные минуты образовалась пробка. В ней встали троллейбусы, работающие от контактной сети, те, что на автономном ходу, пытаются объехать место ДТП.

Источник: Вести.Севастополь