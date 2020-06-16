В Севастополе в два раза увеличили пособие по уходу за первым ребенком

Увеличенное пособие начнут начислять уже с июня. Раньше неработающие мамы с детьми до 1,5 лет получали около 3,5 тысяч рублей.

На эти цели из резервного фонда дополнительно выделили 22 миллиона рублей. Повышение коснется более 700 севастопольских семей. Тем, кто уже получает ежемесячную выплату, пособие начисляется автоматически. Остальным необходимо подать заявление в управлении труда и социальной защиты населения города, в отделениях МФЦ или через портал Госуслуг.

«Пособие выплачивается до 1,5 лет, но мама за этим пособием может обратиться до достижения ребенком двух лет. Даже, когда ребенку исполнилось 1,5 года и мама не использовала свое право по каким-либо причинам, то до двух лет она может обратиться за назначением этого пособия. Пособие будет назначено в органах социальной защиты населения, если она не застрахована, с даты рождения ребенка», – пояснила заместитель начальника управления социального обеспечения департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Евгения Пытько.

Источник: Вести.Севастополь