В Севастополе в июне откроются образовательные центры и кафе

26 мая 2020     27
В Севастополе в июне откроются образовательные центры и кафе

Для некоторых сфер бизнеса в Севастополе ослабляют действие ограничительного режима. В ближайшее время возобновят работу общепит и частные образовательные учреждения.

Представители бизнеса обсудили по видеоконференции с врио губернатора Севастополя главные вопросы развития экономики и предпринимательства. Один из них касался сферы общепита. Сейчас большая часть заведений работает в режиме доставки еды. Выручка заметно снизилась. И с 1 июня в Севастополе позволили открыть летние террасы. С 15 числа – кафе и рестораны смогут работать уже в полноценном режиме.  Также с начала месяца откроют образовательные центры, в том числе языковые школы, чтобы дети смогли тщательно подготовиться к экзаменам.

Источник: Вести.Севастополь

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