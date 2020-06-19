В Севастополе в районе Молочной балки перевернулся автомобиль

Авария произошла сегодня вечером в Молочной балке. Водитель, превысив скорость, не справился с управлением.

По словам очевидцев, автомобиль Жигули двигался на большой скорости. Водитель не справившись с управлением транспортным средством, наехал на бордюр. В результате чего машина врезалась в столб и перевернулась на крышу. Как сообщают свидетели аварии, от удара у авто вырвало моторный щит.

По предварительной информации погибших нет. Сильно пострадала женщина, находившаяся на пассажирском сиденье. Ей оказывала помощь бригада скорой помощи.

Автор фото Вячеслав Анатольевич

Источник: Вести.Севастополь