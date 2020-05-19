В Севастополе в рамках кинофестиваля «Победили вместе» пройдет питчинг дебютантов

19 мая 2020     3
В Севастополе в рамках кинофестиваля «Победили вместе» пройдет питчинг дебютантов

25-27 мая в рамках ХVI Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» состоится Севастопольский питчинг дебютантов.

Из-за пандемии коронавируса он пройдет в онлайн-формате. Прямая трансляция всех мероприятий будет доступна на платформе Zoom по предварительной заявке.

Для участия в конкурсе на получение 500 тыс. руб. от Фонда президентских грантов и Союза кинематографистов России было подано 89 заявок, из них в шорт-лист вошло 14 сценариев: 

«Звезды и полосы» (Дмитрий Меньшов, Дарья Брыкалова) «Фильм про рак, в котором никто не плачет» (Мария Бутусова (Миць), Константин Шведов, Анна Румянцева) «Версия», (Константин Анисимов) «Война не спрашивает» (Олег Бузинский, Владислав Бузинский) «Волосы Вероники» (Мариэтта Захарян, Валентина Коровникова) «Дедушка», (Светлана Кобракова, Александр Фарафонов) «Живая вода» (Александр Махонин, Глеб Драгайцев) «Кто тебя обидел?» (Элина Шевченко, Артур Михеев, Даниил Ющенко) «Лучше бы меня не было» (Александра Шишова) «Мальчик и море» (Дарья Биневская, Юлия Бочарова, Дарья Биневская, Олег Селистра) «Настоящее лето Димки Бобрикова» (Даниэль Андерсон, Денис Гуляр, Саркис Шакарян, Артур Гюлумян) «Пелагея» (Светлана Гелеч) «Тихие герои» (Вячеслав Пронь, Олег Пронь) «Я вернусь» (Андрей Ивашкин, Екатерина Аверина)

Модератором питчинга приглашен директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

В рамках образовательной программы питчинга пройдут мастер-классы и тренинг для авторов проектов-участников шорт-листа. Всем, кто просто хочет посмотреть онлайн-трансляции этих мероприятий, необходимо заполнить «анкету гостя»: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbVS436sigmnU2bXitGDI3XRbpRDtqViVfvxuDLfd7Mp5Alw/viewform

Награждение лауреатов питчинга пройдет 26 мая в 14:00. 27 мая в 11:00 начнется онлайн-конференция с режиссером фильмов “Викинг, “Адмирал” Андреем Кравчуком.  В 13:00 состоится мастер-класс режиссера-документалиста, сценариста и продюсера Сергея Мирошниченко (“Рожденные в СССР”). На 15:00 запланирована онлайн-встреча с продюсером фильмов “Изображая жертву”, “Зоология”, “Битва за Севастополь” Натальей Мокрицкой.

Источник: Вести.Севастополь

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