В Севастополе в троллейбусе задержан пьяный дебошир

27 мая 2020     21
В Севастополе в троллейбусе задержан пьяный дебошир

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Севастополе задержали пьяного мужчину, устроившего драку в троллейбусе.

«В севастопольский городской пульт централизованного наблюдения Росгвардии поступил сигнал «тревога» из троллейбуса, который двигался по маршруту №12. Сотрудники экипажа группы задержания, прибыв на остановку «Московский Рынок», увидели в троллейбусе явно нетрезвого мужчину», – сообщает заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю подполковник полиции Денис Михайленко.

Хулиган вел себя очень агрессивно, угрожал пассажирам и водителю и бросался на них с кулаками. Стражи порядка задержали дебошира и, под его нецензурные ругательства, сопроводили в районный отдел полиции.

Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался местный житель 1983 года рождения. Ранее у задержанного уже были проблемы с законом.

Источник: Вести.Севастополь

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