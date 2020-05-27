В Севастополе в троллейбусе задержан пьяный дебошир

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Севастополе задержали пьяного мужчину, устроившего драку в троллейбусе.

«В севастопольский городской пульт централизованного наблюдения Росгвардии поступил сигнал «тревога» из троллейбуса, который двигался по маршруту №12. Сотрудники экипажа группы задержания, прибыв на остановку «Московский Рынок», увидели в троллейбусе явно нетрезвого мужчину», – сообщает заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю подполковник полиции Денис Михайленко.

Хулиган вел себя очень агрессивно, угрожал пассажирам и водителю и бросался на них с кулаками. Стражи порядка задержали дебошира и, под его нецензурные ругательства, сопроводили в районный отдел полиции.

Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался местный житель 1983 года рождения. Ранее у задержанного уже были проблемы с законом.

Источник: Вести.Севастополь