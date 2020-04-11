В Севастополе вертолёты морской авиации разыскали подводную лодку условного противника

Противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ и ПВО Черноморского флота провели учение по поиску подводной лодки условного противника

В роли субмарины противника выступил экипаж подводной лодки «Колпино».

В ходе учения экипажи Ка-27ПЛ задействовали опускаемую гидроакустическую станцию, способную обнаружить подводную лодку под водой и определить её координаты. Полученные данные были переданы на пункт управления. Экипажи вертолётов успешно выполнили задания боевой подготовки.

Ка-27ПЛ предназначены для поиска, обнаружения, отслеживания подводных лодок и передачи данных об их местонахождении на противолодочные корабли флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь