В Севастополе вертолёты морской авиации разыскали подводную лодку условного противника

11 апреля 2020     21
В Севастополе вертолёты морской авиации разыскали подводную лодку условного противника

Противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ и ПВО Черноморского флота провели учение по поиску подводной лодки условного противника

В роли субмарины противника выступил экипаж подводной лодки «Колпино».

В ходе учения экипажи Ка-27ПЛ задействовали опускаемую гидроакустическую станцию, способную обнаружить подводную лодку под водой и определить её координаты. Полученные данные были переданы на пункт управления. Экипажи вертолётов успешно выполнили задания боевой подготовки.

Ка-27ПЛ предназначены для поиска, обнаружения, отслеживания подводных лодок и передачи данных об их местонахождении на противолодочные корабли флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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