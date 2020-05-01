В Севастополе ветераны получили выплату ко Дню Победы от Правительства Москвы

Севастопольские ветераны получили ежегодную материальную помощь ко Дню Победы из бюджета Москвы. Выплату получили лица, имеющие особые заслуги перед государством.
Об этом рассказала начальник социального облуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Жанна Финогенова.
«Выплаты произведены в беззаявительном порядке. Денежные средства поступили на расчетные счета ветеранов, а также через почтовые отделения связи. Почтальоны будут доставлять выплаты по графику», – говорит Финогенова.
Деньги в размере 6 тысяч рублей уже получили почти 1900 ветеранов Севастополя. Списки продолжают формироваться. По сравнению с выплатой в прошлом году материальная помощь увеличилась на тысячу рублей.
Источник: Вести.Севастополь