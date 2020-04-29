На проспекте Октябрьской Революции падают на дорогу элементы украшений к 9 мая.
Случайные прохожие поднимают конструкции и относят на обочины.
Источник: Вести.Севастополь
На проспекте Октябрьской Революции падают на дорогу элементы украшений к 9 мая.
Случайные прохожие поднимают конструкции и относят на обочины.
Источник: Вести.Севастополь
|
В Каче хотят создать музей авиационной техники
Концепцию музея авиационной техники разработали в Каче – легендарном поселке авиаторов. На его строительство необходимо 600 миллионов рублей. Анатолий Петрович …
|
Екатерина Алтабаева рассказала о результатах своего теста на коронавирус
Тест на коронавирус нового типа добровольно прошла член Совета Федерации Екатерина Алтабаева. После участия в Москве в апрельском заседании верхней …
|
В Крыму определились с перечнем предприятий, которые заработают с 1 мая
Сегодня на портале органов власти республики Крым будет опубликован перечень предприятий, которые смогут работать с 1 по 12 мая. Его …
|
В Севастополе ветром сорвало уличные украшения к 9 мая
На проспекте Октябрьской Революции падают на дорогу элементы украшений к 9 мая. Случайные прохожие поднимают конструкции и относят на обочины. …
|
Продлен запрет на посещение лесов Крыма
До 12 мая в республике Крым продлили запрет на посещение лесов. Об этом сегодня сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей …