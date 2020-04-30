В Севастополе власти продолжают борьбу с незаконной торговлей

Очередной рейд сотрудники главного управления потребительского рынка и лицензирования совместно с полицейскими провели на проспекте Генерала Острякова в районе домов №33 и №35.

К административной ответственности привлекут не только тех, кто торгует, что называется, с земли, но и тех, кто незаконно занимает территорию у легально работающих ларьков. В правительстве города напоминают: эти люди нарушают не только санитарные нормы, но и установленный в регионе режим повышенной готовности.

«Многих, кого мы здесь встречали, кто занимается незаконной торговлей, на сегодня уже не обнаружены, – говорит начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников. – Оформляются протоколы по статье 11.1 и будут переданы мировым судьям для наложения штрафов на тех, кто занимается незаконной торговлей. И это будет повторяться практически ежедневно. Как правило мировые судьи сейчас накладывают максимальные штрафы – это пять тысяч рублей».

При этом для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 5 до 45 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 450 тысяч.

Источник: Вести.Севастополь