В Севастополе внучка похитила банковскую карту 95-летней бабушки

В ОМВД по Ленинскому району обратилась 95-летняя жительница Севастополя с заявлением о пропаже банковской карты.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы и задержали её. Оказалось, что хищение совершила 24-летняя внучка пенсионерки. Девушка, находясь в гостях, незаметно взяла карту, сняла с неё 80 тысяч рублей и потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь