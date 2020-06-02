В Севастополе военнослужащий наказан за убийство сослуживца на стрельбах

Севастопольский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, который нарушил правила обращения с оружием и случайно застрелил своего сослуживца.

Несчастный случай произошел в стрелковом тире на мысе Херсонес в октябре 2018 года. При отработке навыков стрельбы в упражнении «Дуэль», военнослужащий не проверил на отсутствие боеприпасов магазины к автомату. В результате нарушений правила обращения с оружием, напарник военнослужащего при выполнении оружия, получил сквозное огнестрельное ранение груди, сообщает пресс-служба суда. Из-за повреждения легкого у пострадавшего возникло сильное кровотечение, что повлекло его смерть.

Мужчина получил 1,5 года колонии поселения за убийство по неосторожности.

Источник: Вести.Севастополь