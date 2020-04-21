В Севастополе волонтеры оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь

Для тех, кому самостоятельно в юридических вопросах разобраться сложно, оказывают помощь севастопольские волонтёры. Консультации проводят бесплатно.

Звонки принимают в call-центре штаба “Мы вместе”, на простые вопросы отвечают сами добровольцы, а сложные – переадресуют опытным специалистам – людям с юридическим образованием и студентам юридических факультетов. В день по этому направлению поступает более 200 обращений. Чаще всего спрашивают о том, как оформить спецпропуск и не нарушить режим самоизоляции, как продлить документы. Задают вопросы о том, как получить выплаты на детей. Обращаются и индивидуальные предприниматели, которые вынуждены временно закрыть своё дело.

Источник: Вести.Севастополь