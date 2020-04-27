В Севастополе восемь человек поймали на нарушении режима самоизоляции

В Севастополе проверяют всех, кто в последние две недели приехал в город из эпидемически неблагополучных регионов и обязан соблюдать режим самоизоляции.

Так восьми человек дома не оказалось, сообщили сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Севастополе.

Врио губернатора города Михаил Развожаев потребовал в следующих случаях не ограничиваться беседами с нарушителями, а заводить на них административные дела и насильно помещать в обсерватор “Изумруд”.

Также сейчас в городе решается вопрос о том, чтобы детский лагерь “Ласпи” тоже переоборудовать под обсерватор.

Михаил Развожаев сегодня предложил абсолютно всех въезжающих в город сразу помещать в обсерватор. Тогда можно будет разрешить работать еще большему числу людей, не опасаясь, что приезжие завезут инфекцию в город.

Источник: Вести.Севастополь