В Севастополе возобновили работу частные учреждения образования

Частные школы, детские сады и языковые школы начали работать в Севастополе. Открыться местные власти разрешили в первую очередь тем, кто помогает выпускникам готовиться к экзаменам. Соблюдают ли севастопольские предприниматели требования безопасности и как оценивают готовность школьников города к ЕГЭ?

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Проверка температуры, обработка рук. Вход в здание по одному. Двери частной школы на проспекте Октябрьской революции вновь открыты для учеников. Но исключительно для одиннадцатиклассников. Екатерина Мирошниченко считает, что ее классу повезло. Ведь в отличие от учеников школ государственных, они смогут готовиться к выпускным экзаменам под руководством учителей.

«Плюс есть в том, что есть возможность еще подготовиться. Но, конечно, ожидание — это тяжело, особенно такого важного мероприятия в жизни. Все равно от этого зависит поступление и дальнейшая жизнь. Хотелось бы пораньше, конечно, но ничего страшного», – рассказала ученица частной школы Екатерина Мирошниченко.

В день всего три урока по 30 минут. Только те предметы, по которым школьники будут сдавать единый государственный экзамен. В этой школе к нему готовятся с 10 класса на дополнительных занятиях. Поэтому волнения за результат, говорят, нет. Оставшийся месяц будут повторять пройденный материал. В здании, оснащенном исходя из требований Роспотребнадзора. Под учебный класс переоборудовали актовый зал, чтобы соблюсти все требования безопасности. Расстояние между столами более 1,5 метров, за одной партой только один человек. На уроке одновременно пять учеников. Всего в школе 10 одиннадцатиклассников. Одна группа будет учиться в первую смену с 9 утра, другая во вторую с часа дня.

«Группы, которые у нас будут работать – они дифференцированы, то есть одни дети будут заниматься с одними заданиями, там, где у них пробелы, другие будут восполнять свои знания по каким-то другим заданиям», – говорит учитель русского языка и литературы частной школы Елена Царэлунгэ.

А после урока – перемена, она теперь тоже 30 минут. Столько нужно для кварцевания и проветривания кабинета. Проводят это время ученики на пришкольном участке. На свежем воздухе новые игры – с соблюдением дистанции.

Тех, кто готовится к Единому государственному экзамену по иностранным языкам вновь ждут и в частных лингвистических центрах.

«Эти два месяца, которые мы сидели на карантине, негативно, конечно, отразились на их знаниях. Очень мало времени уделялось тем активностям, которые, к сожалению, через компьютер невозможно провести, а это разговорная речь – это один из тех этапов, которые предстоит сдавать нашим ученикам», – считает руководитель частной языковой школы Полина Черныш.

Групповые занятия пока отменены, в классе максимум два человека. Юля будет сдавать ЕГЭ только через шесть лет. Сейчас у нее свой – не менее важный экзамен по английскому языку – Кембриджский. Если сдаст успешно, то получит привилегии при поступлении в зарубежные вузы. Последний месяц преподаватель помогал девочке осваивать материал по видеосвязи. И вот – долгожданный урок.

«Так приятнее, ты видишь учителя, он тебе объясняет, ну иногда мы шутим и смеемся», – говорит ученица частной языковой школы Юлия Пернацкая.

Экзамен Юли назначен на 20 июня. Итоговая аттестация для одиннадцатиклассников стартует 29 июня. На этот месяц преподаватели дают один совет: заняться своей психологической подготовкой. Ведь все знания уже получены, осталось настроиться и повторить пройденное.

Алёна Давыдова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь