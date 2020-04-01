В Севастополе возобновится работа некоторых троллейбусов

1 апреля 2020     7
В Севастополе возобновится работа некоторых троллейбусов

Для тех, кто вынужден в эти дни быть на рабочем месте, власти Севастополя приняли решение часть троллейбусов вернуть на линию. Они начнут курсировать уже вечером 1 апреля. 

Об этом сегодня сообщил врио губернатора города на своей странице в Инстаграме. 

“Для того, чтобы тем, кто добирается на работу, было комфортнее, и для того, чтобы в транспорте было свободнее”, – написал Михаил Развожаев.

Севастопольцев, которые добираются на работу в общественном транспорте, просят соблюдать дистанцию: находиться в салоне в 2 метрах от других пассажиров. Ученые доказали, что на этом расстоянии коронавирус воздушно-капельным путем уже не передается. 

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта sevastopolfm.ru

Источник: Вести.Севастополь

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