В Севастополе возобновится работа некоторых троллейбусов

Для тех, кто вынужден в эти дни быть на рабочем месте, власти Севастополя приняли решение часть троллейбусов вернуть на линию. Они начнут курсировать уже вечером 1 апреля.

Об этом сегодня сообщил врио губернатора города на своей странице в Инстаграме.

“Для того, чтобы тем, кто добирается на работу, было комфортнее, и для того, чтобы в транспорте было свободнее”, – написал Михаил Развожаев.

Севастопольцев, которые добираются на работу в общественном транспорте, просят соблюдать дистанцию: находиться в салоне в 2 метрах от других пассажиров. Ученые доказали, что на этом расстоянии коронавирус воздушно-капельным путем уже не передается.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта sevastopolfm.ru

Источник: Вести.Севастополь