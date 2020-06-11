В Севастополе возобновят работу детсады и рестораны

11 июня 2020     12
В Севастополе возобновят работу детсады и рестораны

В Севастополе в 15 июня возобновят работу детские сады, музеи и музеи-заповедники, театры и концертные площадки без зрителей, в режиме репетиций. А в полном объёме с 1 июля.

С 24 июня в городе откроются спа- и массажные салоны, солярии и рестораны, с 1 июля – детские лагеря.

До 21 июня продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, до 30 июня – на посещение лесов. Детские кружки и секции возобновят работу после 30 июня. Выезд групп детей также не возможен до 29 июня, сообщили на заседании правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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