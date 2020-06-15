В Севастополе возобновляют проведение плановых операций

Плановые операции в больницах будут делать только после тестирования на коронавирус.

С 22 июня в Севастополе возобновляется работа в штатном режиме всех медицинских учреждений.

«На следующей неделе плановое открытие – детские поликлиники и прочее здравоохранение должно перейти в стандартный режим. Работать должны все кабинеты… Персонал должен быть защищён», – отметил врио губернатора Михаил Развожаев.

Кроме того, на совещании правительства Севастополя принято решение о разработке маршрутизации для больных с кишечной инфекцией. Лето – традиционный сезон кишечных инфекции. В Инкермане на эти цели предусмотрели 30 коек.

Источник: Вести.Севастополь