В Севастополе возводят уже второй этаж многофункционального медицинского центра
17 апреля 2020 9
С 23 марта в Севастополе на территории 1472 военно-морского клинического госпиталя на мысе Песчаном идет строительство двухэтажного многофункционального медицинского центра.
400 человек и порядка 30 единиц техники работают в 2 смены, чтобы сдать объект к 15 мая. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России и военнослужащие инженерных подразделений Черноморского флота.
Сейчас идет монтаж, армирование и заливка плиты перекрытия второго этажа. Уже смонтированы все колонны металлического каркаса, забетонированы подпорные стены и установлены плиты под укладку коммуникаций по периметру медцентра.
Строители занимаются прокладкой труб канализации и отопления медцентра. Он будет рассчитан на 60 койко-мест.
Накануне в Севастополь доставили самое современное медицинское оборудование, которым будет оснащен строящийся центр.
Видео предоставлено пресс-службой Черноморского флота