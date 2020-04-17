В Севастополе возводят уже второй этаж многофункционального медицинского центра

17 апреля 2020     9
В Севастополе возводят уже второй этаж многофункционального медицинского центра

С 23 марта в Севастополе на территории 1472 военно-морского клинического госпиталя на мысе Песчаном идет строительство двухэтажного многофункционального медицинского центра.

400 человек и порядка 30 единиц техники работают в 2 смены, чтобы сдать объект к 15 мая. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России и военнослужащие инженерных подразделений Черноморского флота.

Сейчас идет монтаж, армирование и заливка плиты перекрытия второго этажа. Уже смонтированы все колонны металлического каркаса, забетонированы подпорные стены и установлены плиты под укладку коммуникаций по периметру медцентра.

Строители занимаются прокладкой труб канализации и отопления медцентра. Он будет рассчитан на 60 койко-мест.

Накануне в Севастополь доставили самое современное медицинское оборудование, которым будет оснащен строящийся центр.

Видео предоставлено пресс-службой Черноморского флота

Источник: Вести.Севастополь

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