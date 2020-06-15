В Севастополе впервые хирург Николай Пирогов использовал гипсовую повязку

Произошло это во время Крымской войны в период первой обороны Севастополя в 1854-1855 годах. Это медицинское новшество помогло многим русским солдатам и офицерам избежать ампутаций конечностей. Гипсовую повязку стали применять в случаях, которые до этого считались безнадежными: при огнестрельных переломах и ранениях суставов.

Еще одно нововведение, которое Пирогов применил в Севастополе впервые в мире – сортировка раненых и больных в зависимости от характера и места ранения. Он разделил поступающих на несколько категорий, в том числе, на тех, кому нужна срочная помощь, безнадежных или легкораненых. Спустя годы хирург так написал в своих трудах: «Я первый ввел сортировку раненых на севастопольских перевязочных пунктах и уничтожил этим господствующий там хаос. Я горжусь этой заслугой».

Именно благодаря Николаю Пирогову на полях сражений появились сестры милосердия. Впервые произошло это тоже в Севастополе. Кроме того, хирург организовал из них несколько групп: перевязочные, аптекарши, хозяйки и транспортные сестры, которые сопровождали раненых в пути. Для каждой категории сестер милосердия Николай Иванович написал подробную инструкцию.

Источник: Вести.Севастополь