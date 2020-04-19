В Севастополе впервые опубликованы номера фронтового сатирического журнала «Полундра»

76 лет назад красная армия освободила Балаклаву и начала подготовку к штурму Сапун-горы. Праздничную дату в этом году отметили только возложением цветов. Но даже в период самоизоляции историки продолжают изучать Крымскую освободительную операцию.

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Так сложилось, что в Год Памяти и Славы все важные даты Великой Отечественной войны россияне массово отпразднуют позже. Тогда же поздравят и ветеранов.

«Очень важно, что у нас сохранился настоящий, живой свидетель этих событий, наш балаклавский ветеран ВОВ Борис Павлович Малько, – говорит врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. – Мы хотели сегодня к нему приехать, обнять его, расцеловать, но понимаем, что он в группе риска. Этого не будет, это мы сделаем, когда это всё закончится, обязательно сегодня просто по телефону поздравим его».

В 2019 году – в юбилейную годовщину освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков Борис Малько стал одним из героев специального проекта “Вести – Севастополь“. Ветеран рассказывал о наступательной операции 1944 года. В составе штурмового батальона Приморской армии он прошёл путь от Керченского плацдарма до Сапун-горы.

«11 апреля наступление было, мы прорвали оборону в Керчи и начали освобождать наш Крым, – рассказывает ветеран ВОВ Борис Малько, – и был приказ такой: как можно быстрее освободить плацдарм прибрежный – Балаклаву, другие территории, чтобы штурмом освободить Севастополь».

Руководитель галереи Севастопольского центра культуры и искусств Александр Попов разыскал уникальный исторический документ об освобождении Балаклавы. В дни самых кровопролитных боёв моряки-краснофлотцы издавали фронтовой юмористический журнал “Полундра”. Впервые в широком доступе опубликованы эти карикатуры.

«Ну во время войны была и любовь, картины создавались… Художники писали работы – поднимали моральных дух наших моряков, – поясняет руководитель галереи “Вернисаж” СЦКИ Александр Попов. – Эту выставку могут посмотреть начиная с детского сада и заканчивая стариками, которые прошли эту войну».

Карикатура в годы войны была одним из популярных мотивов агитплаката. Гротескный карандашный штрих изображал статного сильного красноармейца и угловатого мертвецки-бледного фашиста. Интересная деталь: гитлеровцы приветствуют друг друга одной рукой, а когда видят красноармейца – поднимают обе. Выставка пока доступна только в электронном виде на сайте Севастопольской багетной мастерской. Позже её планируют открыть для посетителей в Доме офицеров флота и Балаклавском дворце культуры.

Ростислав Колмагоров, Антон Терёшкин, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь