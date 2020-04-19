В Севастополе впервые опубликованы номера фронтового сатирического журнала «Полундра»

19 апреля 2020     3
В Севастополе впервые опубликованы номера фронтового сатирического журнала «Полундра»

76 лет назад красная армия освободила Балаклаву и начала подготовку к штурму Сапун-горы. Праздничную дату в этом году отметили только возложением цветов. Но даже в период самоизоляции историки продолжают изучать Крымскую освободительную операцию. 

Так сложилось, что в Год Памяти и Славы все важные даты Великой Отечественной войны россияне массово отпразднуют позже. Тогда же поздравят и ветеранов.

«Очень важно, что у нас сохранился настоящий, живой свидетель этих событий, наш балаклавский ветеран ВОВ Борис Павлович Малько, – говорит врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. – Мы хотели сегодня к нему приехать, обнять его, расцеловать, но понимаем, что он в группе риска. Этого не будет, это мы сделаем, когда это всё закончится, обязательно сегодня просто по телефону поздравим его».

В 2019 году – в юбилейную годовщину освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков Борис Малько стал одним из героев специального проекта “Вести – Севастополь“. Ветеран рассказывал о наступательной операции 1944 года. В составе штурмового батальона Приморской армии он прошёл путь от Керченского плацдарма до Сапун-горы.

«11 апреля наступление было, мы прорвали оборону в Керчи и начали освобождать наш Крым, – рассказывает ветеран ВОВ Борис Малько, – и был приказ такой: как можно быстрее освободить плацдарм прибрежный – Балаклаву, другие территории, чтобы штурмом освободить Севастополь».

Руководитель галереи Севастопольского центра культуры и искусств Александр Попов разыскал уникальный исторический документ об освобождении Балаклавы. В дни самых кровопролитных боёв моряки-краснофлотцы издавали фронтовой юмористический журнал “Полундра”. Впервые в широком доступе опубликованы эти карикатуры.

«Ну во время войны была и любовь, картины создавались… Художники писали работы – поднимали моральных дух наших моряков, – поясняет руководитель галереи “Вернисаж” СЦКИ Александр Попов. – Эту выставку могут посмотреть начиная с детского сада и заканчивая стариками, которые прошли эту войну».

Карикатура в годы войны была одним из популярных мотивов агитплаката. Гротескный карандашный штрих изображал статного сильного красноармейца и угловатого мертвецки-бледного фашиста. Интересная деталь: гитлеровцы приветствуют друг друга одной рукой, а когда видят красноармейца – поднимают обе. Выставка пока доступна только в электронном виде на сайте Севастопольской багетной мастерской. Позже её планируют открыть для посетителей в Доме офицеров флота и Балаклавском дворце культуры.

Ростислав Колмагоров, Антон Терёшкин, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Повара-хлебопёки Черноморского флота испекли на Пасху куличи для личного состава
Повара-хлебопёки Черноморского флота испекли на Пасху куличи для личного состава

Повара Новороссийской военной морской базы испекли на Пасху куличи для личного состава объединения. Пасхальные куличи для личного состава кораблей и …


Вести Севастополь. События недели 19.04
Вести Севастополь. События недели 19.04.2020

Главные темы программы: – Хроники самоизоляции. Продолжаем наблюдать, как изменился город за неделю. – Нет сайта – нет прибыли. Бизнес …


В Севастополе впервые опубликованы номера фронтового сатирического журнала «Полундра»
В Севастополе впервые опубликованы номера фронтового сатирического журнала «Полундра»

76 лет назад красная армия освободила Балаклаву и начала подготовку к штурму Сапун-горы. Праздничную дату в этом году отметили только …


В Севастополе встретили праздник Воскресения Христова
В Севастополе встретили праздник Воскресения Христова

Светлое Христово Воскресение – один из главных христианских праздников. Впервые в этом году во многих российских регионах по понятным причинам …


Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля

Проект университета Джонса Хопкинса опубликовал данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля. Согласно информации на сайте, общее число инфицированных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты