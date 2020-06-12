В Севастополе впервые в СССР начали тренировать дельфинов-антидиверсантов

12 июня 2020     8
В Севастополе впервые в СССР начали тренировать дельфинов-антидиверсантов

В Севастополе впервые в Советском Союзе был создан военный океанариум, где тренировали дельфинов для охраны бухты от подводных диверсантов.

Животных также учили спасать водолазов, находить торпеды и мины, обнаруживать и распознавать подводные объекты и передавать информацию о них человеку. Однако на этой базе никогда не было ни дельфинов-убийц, ни дельфинов-камикадзе.

В бухте Казачья, за военным аэродромом, размещался уникальный научно-исследовательский центр. Идейным вдохновителем создания объекта был Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков.

В океанариуме тренировали афалин. Менее 10 лет понадобилось учёным, чтобы разгадать так называемый парадокс Грея – почему при небольшой мышечной мощности дельфины могут развивать высокую скорость. Многие наработки были применены в кораблестроении и конструировании корпусов подводных лодок. Когда распался СССР, база перестала получать финансирование. Чтобы заработать на корм, дельфины из военных стали артистами. А некоторые – врачами. Дельфинотерапию успешно применяли для лечения у детей аутизма и ДЦП.

В 2016 году Севастополь купил пять афалин для продолжения исследовательской работы.

Источник: Вести.Севастополь

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