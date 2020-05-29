В Севастополе впервые выставлены некоторые документы из истории Крымской железной дороги

29 мая 2020     8
В Севастополе впервые выставлены некоторые документы из истории Крымской железной дороги

В Севастополе впервые показали исторические фотографии Крымской железной дороги. Выставку у паровоза бронепоезда «Железняков» открыли официально.

Почти полгода над её созданием работали сотрудники Военно-исторического музея-заповедника и московского дизайн-бюро. На стендах – фотографии, документы, графика из фондовой коллекции музея. Некоторые экспонаты приехали из Самары и частных севастопольских коллекций. Сегодня это самое полное собрание информации об истории железной дороги полуострова – почти все документы выставляются впервые. Однако авторы выставки подчёркивают – центр экспозиции стоит здесь уже более полувека.

«Я люблю наш паровоз бронепоезда «Железняков», – говорит Илона Беликова, научный сотрудник Военно-исторического музея-заповедника. – Это всё-таки музейная реликвия, боевая реликвия: один из паровозов, которые водили бронепоезд в годы Великой Отечественной войны наряду с бронированным паровозом. Тем более, что у нас в музее представлены фотографии митинга, когда его 8 октября 1967 года передали в музей. А привела этот паровоз бывшая фронтовая бригада, которая воевала на нём».

Источник: Вести.Севастополь

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