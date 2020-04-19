В Севастополе впервые запустят «Медиагайд»

20 апреля севастопольский детский технопарк «Кванториум» открывает всероссийский марафон «Медиагайд 1.0».

Участников марафона ждут интересные творческие задания и знакомства с экспертами медиасферы. Известные фотографы, журналисты, издатели, режиссеры и художники поделятся своим опытом с конкурсантами.

Медиагайд будет доступен для жителей всех регионов России в режиме онлайн, сообщает организатор мероприятия Анастасия Вакарчук.

Кроме этого марафонцам предлагается снять свой проморолик. Видео должно быть горизонтальным, с разрешением 1280х720, не более двух минут. Прием работ завершится 23 апреля в полночь. Желающим проявить свои таланты необходимо зарегистрироваться на сайте проекта по адресу: https://forms.gle/PP3SPyAgwGT7cEf98.

Источник: Вести.Севастополь