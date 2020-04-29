В Севастополе врачи скорой помощи получили 30 новых машин

Как работают севастопольские врачи скорой медицинской помощи в условиях пандемии?

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Сейчас на пульт диспетчера скорой помощи поступает больше тысячи звонков в день. Отвечает на них и Елена Шевела. Одна из самых опытных врачей. За сорок лет работы застала и эпидемию холеры, и вспышки острых респираторных заболеваний.

«Работа с людьми она во все времена и во всех сферах не простая. А работа с больными людьми она еще и добавляет своей специфики, вот, но мы держим удар», – говорит старший врач подстанции №8 Елена Шевела.

Особенно, в условиях пандемии. На первом месте сейчас профилактика и меры безопасности. К пациентам с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом выезжают только в кварц-костюмах. Они состоят из прорезиненных бахил, защитных комбинезонов и вот полных лицевых масок. Какую команду отправлять – инфекционную или обычную – решает диспетчер. Ежедневно на линию выходит 30 бригад скорой помощи и медицины катастроф. Первое, что берут с собой фельдшер и врач, направляясь к пациенту – так называемая укладка выездной бригады. От её состава и доступности вложений, среди них лекарственные препараты и медицинские изделия, во многом зависят оперативность и качество первичной диагностики и оказания экстренной помощи.

За 13 лет работы фельдшер Оксана Ляшук поняла – надо быть готовым ко всему.

«Самое первое дежурство, самый первый выезд был тяжелый. У меня был и инфаркт среди вызовов, и классический инсульт впервые тогда же увидела. И пациент, так сказать на закуску, был с психомоторным возбуждением», – вспоминает фельдшер подстанции №8 Оксана Ляшук.

Всем врачи стараются помочь.

«Когда ты спасаешь чью-то жизнь, у тебя потом такая эйфория, просто чувство собственного достоинства, что ты спас жизнь. Это ни с чем не сравнить. Вот всегда вот такие выезды, только они и задерживают нас на скорой», – рассказывает главный фельдшер скорой помощи Севастополя Олег Лисичкин.

А еще хорошие условия труда и оснащенность подстанций. Это касается и оборудования, и техники. Сейчас автопарк пополнили около 30 машин.

«Все поступающие машины укомплектованы согласно приказу министерства здравоохранения. То есть, там все оборудование есть. Лекарственные препараты у нас все закуплены. У нас идет период расчета на полгода вперед. Естественно, мы отслеживаем сроки годности», – сообщила главный врач центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Стульба.

Скорая помощь на передовой не только сейчас в борьбе с вирусом. Остальные заболевания никуда не делись. Борются за жизнь и здоровье людей врачи ежедневно.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь