В Севастополе врачи спасли жизнь новорожденному

18 июня 2020     12
В Севастополе врачи спасли жизнь новорожденному

Севастопольские врачи провели редкую операцию ребенку, родившемуся с тяжелыми заболеваниями – диафрагмальной грыжей и дыхательной недостаточностью. 

Как рассказали хирурги горбольницы №5, особенностью этой болезни является то, что между грудной и брюшной полостью образуется отверстие. Из-за того, что органы брюшной полости перемещаются в грудную, появляется давление на легкие и сердце. Для родившихся с таким диагнозом детей, операция жизненнонеобходима. Смертность детей с подобным диагнозом в мире доходит до 70%.

Ребенка прооперировали на второй день жизни. Почка, часть печени и весь кишечник находились уже в грудной полости. Новорожденный испытывал трудности с дыханием. Операция прошла успешно – дефект в диафрагме был устранен. Маленький пациент находился некоторое время в реанимации, подключенный к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Пациент идёт на поправку, переведён из реанимации в неонатологию, и медики делают все необходимое, чтобы в дальнейшем у ребёнка все было хорошо. Лёгкое расправилось, выполняет свою функцию. За последние 10 лет операции пациентам с этой патологией проводились только шесть раз», – говорит заведующий детским хирургическим отделением городской больницы № 5 Василий Игнатьев.

Он подчеркнул, что на территории Крыма такие операции могут провести только специалисты севастопольской городской больницы №5. 

Источник: Вести.Севастополь

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