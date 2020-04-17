В Севастополе временно отменят некоторые автобусные маршруты

В Севастополе временно не будет ходить часть автобусов. Это связано с реконструкцией Камышового шоссе. Также введут ограничения и для личного транспорта.

ГУП “Севэлектроавтотранс” сообщает об ограничениях движения транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ на автодороге Севастополь – порт Камышовая бухта.

18 апреля свою работу остановят маршруты №23 и 34, они не будут ходить с 8:00 до 18:00. А 25 апреля в это же время остановят и движение автобусов №3, 24, и 79.

18 апреля запретят движение по шоссе от развязки с улицей Хрусталёва до пересечения с улицей Индустриальной и от улицы Шевченко в сторону Казачьей бухты. 25 апреля полностью ограничат проезд транспорта от развязки с Фиолентовским шоссе в сторону Фиолента.

Источник: Вести.Севастополь