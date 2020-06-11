В Севастополе все троллейбусы вышли на маршруты

Троллейбусный парк Севастополя возобновил движение.

Все троллейбусы, за исключением маршрута №5, возобновили движение. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранса».

Ранее, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в городе троллейбусное движение было приостановлено. Сегодня троллейбусы осуществляют перевозки в полном объеме. Запущено движение и на Большой Морской.

Движение по троллейбусному маршруту №5 приостановлено из-за ремонтных работ. В настоящее время ведется реконструкция улицы Льва Толстого. Улицу планируют расширить. Подрядчик демонтировал освещение и контактную сеть троллейбусов – ее заменят.

Источник: Вести.Севастополь