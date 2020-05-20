В Севастополе всех сотрудников скорой помощи проверят на коронавирус

Протестировать на коронавирусную инфекцию всех сотрудников скорой медицинской помощи города поручил Михаил Развожаев.

Речь об этом сегодня зашла на встрече врио губернатора с работниками станции. С начала пандемии COVID-19 в Севастополе переболел один сотрудник.

Сейчас в городе сформированы две бригады, которые выезжают к пациентам с подозрением на коронавирус. В случае необходимости их станет больше.

Также глава Севастополя спросил сколько человек получили президентские выплаты. Дополнительные меры региональной поддержки планируется обсудить 21 мая на заседании правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь