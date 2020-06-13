В Севастополе вспоминают героев 365-й зенитной батареи

13 июня 1942 года бойцы 365-й зенитной батареи Севастополя вызвали огонь на себя.

Около памятника защитникам батареи прошли мемориальные мероприятия. Участие в них принял врио губернатора Михаил Развожаев, председатель поисковой организации «Долг» Марина Гавриленко, представители ветеранских организаций и поисковики.

«Важно сохранить это место славы для потомков. Чтобы здесь всегда был памятник, у которого собирались бы люди почтить память героев», – отметил врио губернатора Севастополя.

За 20 лет, что поисковики ведут работы на Высоте героев, были обнаружены останки 64 красноармейцев, личности 17 удалось установить.

Источник: Вести.Севастополь