В Севастополе встретили праздник Воскресения Христова

Светлое Христово Воскресение – один из главных христианских праздников. Впервые в этом году во многих российских регионах по понятным причинам ночные богослужения прошли без участия прихожан.

Представители патриархата Московского и всея Руси призвали православных оставаться дома. В Севастополе традиционная пасхальная служба в Свято-Владимирском соборе состоялась. На ней присутствовали только священнослужители, сотрудники охраны и сотрудники средств массовой информации. Вход в храм для посетителей был закрыт. Однако, всё происходящее транслировали через интернет и на большие экраны, которые установили рядом с собором.

Сегодня в храмах Севастополя прихожане могут причаститься и освятить куличи и яйца. Правда, пускают за церковную ограду по 50 человек, необходимо быть в маске и соблюдать безопасную дистанцию.

Источник: Вести.Севастополь