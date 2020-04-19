В Севастополе встретили праздник Воскресения Христова

19 апреля 2020     14
В Севастополе встретили праздник Воскресения Христова

Светлое Христово Воскресение – один из главных христианских праздников. Впервые в этом году во многих российских регионах по понятным причинам ночные богослужения прошли без участия прихожан. 

Представители патриархата Московского и всея Руси призвали православных оставаться дома. В Севастополе традиционная пасхальная служба в Свято-Владимирском соборе состоялась. На ней присутствовали только священнослужители, сотрудники охраны и сотрудники средств массовой информации. Вход в храм для посетителей был закрыт. Однако, всё происходящее транслировали через интернет и на большие экраны, которые установили рядом с собором.

Сегодня в храмах Севастополя прихожане могут причаститься и освятить куличи и яйца. Правда, пускают за церковную ограду по 50 человек, необходимо быть в маске и соблюдать безопасную дистанцию.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Повара-хлебопёки Черноморского флота испекли на Пасху куличи для личного состава
Повара-хлебопёки Черноморского флота испекли на Пасху куличи для личного состава

Повара Новороссийской военной морской базы испекли на Пасху куличи для личного состава объединения. Пасхальные куличи для личного состава кораблей и …


Вести Севастополь. События недели 19.04
Вести Севастополь. События недели 19.04.2020

Главные темы программы: – Хроники самоизоляции. Продолжаем наблюдать, как изменился город за неделю. – Нет сайта – нет прибыли. Бизнес …


В Севастополе впервые опубликованы номера фронтового сатирического журнала «Полундра»
В Севастополе впервые опубликованы номера фронтового сатирического журнала «Полундра»

76 лет назад красная армия освободила Балаклаву и начала подготовку к штурму Сапун-горы. Праздничную дату в этом году отметили только …


В Севастополе встретили праздник Воскресения Христова
В Севастополе встретили праздник Воскресения Христова

Светлое Христово Воскресение – один из главных христианских праздников. Впервые в этом году во многих российских регионах по понятным причинам …


Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля

Проект университета Джонса Хопкинса опубликовал данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля. Согласно информации на сайте, общее число инфицированных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты