В Севастополе введена в действие новая госпрограмма льготной ипотеки

В период самоизоляции падение спроса, по данным экспертов, произошло и на рынке недвижимости. Чтобы поддержать строительную отрасль, правительство ввело программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Взять кредит можно только для покупки жилья в новостройке. Ограничена и сумма займа.

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Стройки Севастополя не остановились даже в период самоизоляции. В городе к вводу в эксплуатацию готовы несколько жилых комплексов. Ещё на стадии возведения объектов большинство квартир эконом-класса были раскуплены. Спрос есть, но в апреле застройщики отметили снижение покупательской активности. Тенденция общероссийская, поэтому власти страны запустили программу льготной ипотеки под шесть с половиной процентов. Банки полуострова сразу начали принимать заявки.

«Очень важно знать клиентам то, что она сохраняется на весь срок программы. Даже если она закончится, то у клиента, который оформил под 6,5%, условия останутся. Ипотека под 6.5% оформляется только на строящееся жильё. Первоначальный взнос – от 20%. И срок кредита – 20 лет», – рассказывает начальник управления залогового кредитования РНКБ Банка Ирина Петриченко.

Степень готовности объекта не имеет значения. В российских регионах, кроме Москвы и Петербурга, программа распространяется на жилищные займы до трёх миллионов рублей. Цены на недвижимость в Севастополе выше, чем в среднем по стране. Но найти варианты, подходящие под условия, можно.

«Данная программа интересна как для застройщика, так и для покупателей. Покупателям даёт возможность расширить и улучшить свои жилищные условия, а застройщику – держать уровень продаж, – говорит руководитель отдела продаж группы компаний “Альфа Групп Инвест” Елена Тецкая. – Под ипотечное кредитование у нас подходят два объекта. Это ЖК “Дергачёв” на Горпищенко и ЖК “Победа”, это в Евпатории».

Севастопольские застройщики обещают сдерживать цены на квартиры, стоимость квадратного метра может измениться лишь в случае удорожания строительных материалов. В новых условиях жизни компании осваивают новые схемы работы. Теперь даже оформить покупку недвижимости можно “по удалёнке”.

«Мы адаптировались под реалии рынка и ввели такую услугу, как бесконтактная сделка. Которая состоит всего из четырех шагов. Это онлайн-консультация, далее мы проводим онлайн-экскурсию на объекте. Потом заключаем сделку тоже дистанционно и проводим онлайн регистрацию сделки», – пояснила руководитель отдела маркетинга группы компаний “Севастопольстрой” Дарья Быкова.

Программа льготной ипотеки будет действовать до 1 ноября. По предварительным оценкам, она позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч кредитов на покупку жилья и привлечёт в сферу жилищного строительства почти триллион рублей.

Дмитрий Туркин, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь