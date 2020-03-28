В Севастополе введены новые меры по ограничению распространения коронавируса

В Севастополе вступило в силу ограничение на прием туристов. В гостиницах до 1 июня разрешено селить только граждан находящихся в служебных поездках.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал Указ по дополнительным ограничительным мерам для предотвращения угрозы распространения коронавируса.

В Севастополе с 28 марта по 1 июня запрещен прием и размещение граждан в пансионатах, гостиницах и оздоровительных детских лагерях, кроме тех граждан, которые находятся в командировке.

Для постояльцев, которые уже находятся указанных местах, должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания. Питание отдыхающих должно быть обеспечено только по месту их проживания.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь