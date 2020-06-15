В Севастополе введут в эксплуатацию два плавучих дока

15 июня 2020     9
В Севастополе введут в эксплуатацию два плавучих дока

13 судоремонтный завод начал первую операцию в самом большом на Черноморском флоте доке ПД-30. Его передали предприятию в ноябре в неисправном состоянии. 

В обследовании корпуса специалистам завода помогали сотрудники конструкторско-технологического института из Санкт-Петербурга. Теперь он введен в эксплуатацию. В док поставили Малый морской танкер ВТН-73 и два других дока ПД-32 и ПД-80. Судоремонтные сооружения прослужили флоту более 30 лет. Док ПД-32 использовали для ремонта боевых катеров и небольших вспомогательных судов. А ПД-80 помогал в ремонте малых ракетных и малых разведывательных кораблей, а также ракетных катеров. Теперь обновление нужно им самим. Операция по постановке на ремонт продлилась около девяти часов, в ней было задействовано более 200 человек.

«Ближайшая задача в ближайшее время мы должны закончить освидетельствование 32-го дока с целью ввода в эксплуатацию и произвести доковый ремонт оставшихся двух единиц», – говорит заместитель директора по производству 13 судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флория.

«Огромная работа будет проводиться по ремонту корпусов доков, доннозаборной арматуры, всего, что связано с тем, что находится под водой.  Огромный пласт работы, но нам это необходимо выполнить, чтобы расширить фронт работы, увеличить количество ремонтируемых заказов», – рассказал начальник докового цеха 13 судоремонтного завода Черноморского флота Виктор Ступин.

Работы на двух плавдоках будут проводить параллельно. За счет завода. В них задействуют более 120 человек. Ремонт планируют завершить до конца июля. А после этого доки помогут предприятию в выполнении гособоронзаказа.

   

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В аэропорту Симферополь проведут фестиваль уличного кино
В аэропорту Симферополь проведут фестиваль уличного кино

На привокзальной площади крымского аэропорта пройдет неделя уличного кино «VoteTo Film».    На территории привокзальной площади аэропорта специально для фестиваля …


В выборах на пост губернатора Севастополя планируют участвовать семь кандидатов
В выборах на пост губернатора Севастополя планируют участвовать семь кандидатов

Севизбирком сейчас проводит заседания практически каждый день. Накануне члены комиссии утвердили образец подписного листа для кандидатов в губернаторы Севастополя. Теперь …


Туристический информационный центр Севастополя возобновляет работу
Туристический информационный центр Севастополя возобновляет работу

Последние два месяца специалисты консультировали онлайн, теперь центр переходит на привычный режим работы. Пока жители полуострова, а с 1 июля …


В Севастополе введут в эксплуатацию два плавучих дока
В Севастополе введут в эксплуатацию два плавучих дока

13 судоремонтный завод начал первую операцию в самом большом на Черноморском флоте доке ПД-30. Его передали предприятию в ноябре в …


Севастопольские волонтеры приняли участие в донорской акции
Севастопольские волонтеры приняли участие в донорской акции

В Севастополе завершилась всероссийская донорская неделя. Акция была приурочена ко всемирному Дню донора. В финале марафона к нему присоединились более …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты