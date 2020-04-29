В Севастополе введут запрет на торговлю алкоголем в жилых домах

29 апреля 2020     14
В Севастополе введут запрет на торговлю алкоголем в жилых домах

По поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева разработан закон о торговле алкоголем в жилых домах.  

Теперь продажу алкоголя в подвалах домов, под видом общепита запретят. От жителей города неоднократно поступали жалобы о том, что посетители «наливаек» в жилом секторе часто шумят под окнами по ночам. Кроме этого, точки продаж дешевого алкоголя становятся рассадником антисанитарии. Севастопольцы требовали закрытия подобных заведений.

Как пояснил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников, требование к общей площади зала для обслуживания посетителей – не менее 50 квадратных метров исключит возможность торговать алкоголем под окнами жилых домов.

Источник: Вести.Севастополь

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