В Севастополе введут запрет на торговлю алкоголем в жилых домах

По поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева разработан закон о торговле алкоголем в жилых домах.

Теперь продажу алкоголя в подвалах домов, под видом общепита запретят. От жителей города неоднократно поступали жалобы о том, что посетители «наливаек» в жилом секторе часто шумят под окнами по ночам. Кроме этого, точки продаж дешевого алкоголя становятся рассадником антисанитарии. Севастопольцы требовали закрытия подобных заведений.

Как пояснил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников, требование к общей площади зала для обслуживания посетителей – не менее 50 квадратных метров исключит возможность торговать алкоголем под окнами жилых домов.

Источник: Вести.Севастополь