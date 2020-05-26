В Севастополе ввели налог на самозанятость

Закон о введении налога на самозанятость сегодня сразу в двух чтениях приняли депутаты Законодательного собрания Севастополя.

Разработчики документа уверены: в нынешних условиях новый налог также может стать хорошей альтернативой для индивидуальных предпринимателей, которые работают в одиночку. Если они объявят себя самозанятыми, им не придется платить страховые взносы.

Севастополь стал двадцать пятым регионом страны, где ввели такой налог. Специальный режим предполагает льготную ставку 4 или 6 %, которая будет действовать до конца 2028-го. В этом году самозанятым не нужно сдавать отчетность и использовать новые онлайн-кассы.

Источник: Вести.Севастополь