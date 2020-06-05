В Севастополе вводится временное ограничение движения

На Северной стороне Нахимовского района Севастополя временно ограничат движение с 8 по 11 июня из-за ремонта линии электропередач.

Временный запрет на движение всех видов транспорта будет действовать в эти дни с 8:00 до 18:00. Перекроют движение по улице Богданова, одной полосы, на участке от улицы Кряжева до Челюскинцев. На жителей, проживающих на этих участках, ограничение не распространяется, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь