В Севастополе вводится временное ограничение движения

5 июня 2020     7
В Севастополе вводится временное ограничение движения

На Северной стороне Нахимовского района Севастополя временно ограничат движение с 8 по 11 июня из-за ремонта линии электропередач.

Временный запрет на движение всех видов транспорта будет действовать в эти дни с 8:00 до 18:00. Перекроют движение по улице Богданова, одной полосы, на участке от улицы Кряжева до Челюскинцев. На жителей, проживающих на этих участках, ограничение не распространяется, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.  

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе вводится временное ограничение движения

На Северной стороне Нахимовского района Севастополя временно ограничат движение с 8 по 11 июня из-за ремонта линии электропередач. Временный запрет …



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