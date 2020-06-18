В Севастополе выбирают «Воспитателя года»

18 июня 2020     12
В Севастополе выбирают «Воспитателя года»

Провести занятие с незнакомыми детьми, да еще и в присутствии наблюдателей – таким было задание второго этапа конкурса «Воспитатель года», который проходит в Севастополе. Конкурс стартовал еще в феврале, но из-за пандемии первый тур провели в заочной форме. И только сейчас члены жюри смогли лично познакомиться с участниками.

«Большинство учреждений, где воспитатели участвовали в конкурсе, выкладывали на своих интернет-страницах занятия с детьми, давали мастер-классы, рассказывали, когда родители обращались за советами, как в данной ситуации поступить с ребенком. Если ребенок капризничает и ведет себя не совсем правильно», – говорит директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

Всё это учитывали члены жюри. Впереди у воспитателей еще два тура: им предстоит разыграть сложную педагогическую ситуацию с участием детей и родителей, а также провести мастер-класс. Воспитатель детского сада №132 Анна Жук подготовила для детей такое занятие: им нужно будет описать картину по трисс-методике.

«Мы находим объекты на картинах, находим между ними взаимосвязь, какая может быть связь. И рассказываем от лица героя, от объекта, который выберут ребята на картине, что они себе представляют. Допустим, это ромашка: что она чувствует, что видит вокруг», – объясняет воспитатель детского сада №132 Анна Жук.

Воспитатели рассказали: после режима самоизоляции многие родители признавались, что раньше недооценивали их труд. А когда остались дома с детьми, не зная, чем их занять, поняли, каково это – работать в детском саду. Победитель городского конкурса «Воспитатель года» будет представлять Севастополь на окружном этапе в Волгограде.

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе выбирают «Воспитателя года»

Провести занятие с незнакомыми детьми, да еще и в присутствии наблюдателей – таким было задание второго этапа конкурса «Воспитатель года», …



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