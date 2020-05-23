В Севастополе выбрали лучшие добровольческие проекты

Подведены итоги севастопольского этапа конкурса «Регион добрых дел». Всего на конкурс поступило семь заявок от добровольческих огранизаций.
Победители регионального этапа представят город на всероссийском конкурсе. Лучшие в Севастополе проекты, направленные на развитие уровня добровольчества в регионе, а также повышающие качество жизни людей представили: Севастопольская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», Севастопольское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также «Центр дополнительного образования «Малая академия наук».
Оценивали добровольческие инициативы представители органов исполнительной власти, общественных и бизнес сообществ, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Источник: Вести.Севастополь