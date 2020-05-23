В Севастополе выбрали лучшие добровольческие проекты

Победители регионального этапа представят город на всероссийском конкурсе. Лучшие в Севастополе проекты, направленные на развитие уровня добровольчества в регионе, а также повышающие качество жизни людей представили: Севастопольская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», Севастопольское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также «Центр дополнительного образования «Малая академия наук».

Подведены итоги севастопольского этапа конкурса «Регион добрых дел». Всего на конкурс поступило семь заявок от добровольческих огранизаций.

В Севастополе выбрали лучшие добровольческие проекты Подведены итоги севастопольского этапа конкурса «Регион добрых дел». Всего на конкурс поступило семь заявок от добровольческих огранизаций. Победители регионального этапа …



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