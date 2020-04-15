В Севастополе выдали две тысячи электронных пропусков

15 апреля 2020     1
В Севастополе выдали две тысячи электронных пропусков

В Севастополе с 13 апреля введена в действие система электронных пропусков. За это время поступило три тысячи заявок на оформление пропуска в электронном виде. За два дня севастопольцам выдано уже две тысячи QR-кодов.

С сегодняшнего дня в городе начали действовать электронные пропуска. Ранее севастопольцы получили бумажные документы – они сохраняют свою силу. QR-код будут выдавать тем, кто обращается впервые. При желании, получить их могут и те граждане, у которых уже есть бумажное удостоверение.

Как рассказала начальник Главного управления информатизации и связи Александра Осипова, электронные пропуска ввели для того, чтобы максимально сократить контакты между людьми.

«За бумажными пропусками людям приходилось ходить, что не отвечало задаче максимально уменьшить количество контактов», – пояснила руководитель ведомства.

На портале Правительства Севастополя организован электронный сервис, который доступен по ссылке https://covid.sev.gov.ru/. После авторизации здесь можно подать заявку на получение пропуска. Решение о его выдаче, либо об отказе направляется на указанную в заявке электронную почту.

Тем гражданам, которые могут выполнять свои обязанности в удаленном режиме, в выдаче пропуска будет отказано.

Источник: Вести.Севастополь

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