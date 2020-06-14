В Севастополе выявили четыре новых случая коронавируса

Четыре новых случая коронавируса зафиксировано в Севастополе. Среди заболевших – подросток, приехавший из Воронежа.
Юноша сдал анализ на коронавирусную инфекцию на пункте пропуска и тест показал положительный результат. Пациент госпитализирован в инфекционную больницу в Севастополе и находится под медицинским наблюдением.
Три случая – из круга контактных лиц ранее заболевших. За сутки на железнодорожном вокзале Севастополя прошли тестирование 441 прибывших в город граждан.
На 14 июня под медицинским наблюдением находятся 104 человека в инфекционной больнице, 84 – в горбольнице №9. За время пандемии в Севастополе всего было зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса. Уже здоровы – 152, умерли – 3 человека.
Источник: Вести.Севастополь
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