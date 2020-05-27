В Севастополе выявили два новых случая коронавируса

В Севастополе за сутки зафиксированы два новых случая коронавируса. Один – у севастопольца, который жил в Индии. Вернувшись на Родину, он сразу был направлен в обсерватор «Изумруд».

Второй случай зарегистрирован в уже известном очаге. В целом с начала пандемии в Севастополе заболели новой инфекцией 160 человек.

За сутки трех человек выписали после выздоровления. Сейчас в инфекционной больнице остаются под наблюдением 89 человек, в городской больнице № 9 – 79. Под наблюдением по месту жительства – 579 человек.

Источник: Вести.Севастополь