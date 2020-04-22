В Севастополе выявлен новый случай коронавируса

По его словам, результат первого теста был отрицательным, наличие вируса показал второй анализ. Сейчас в инфекционной больнице Севастополя находятся 14 человек с коронавирусом, общее число заболевших в городе – 19.

«Этого пациента мы перевели из обсерватора «Изумруд» в инфекционную больницу, так как он был в контакте с другим пациентом, у которого подтвердился covid-19», – написал на своей странице в соцсети врио губернатора Михаил Развожаев.

Положительный результат дал повторный тест одного из находившихся под наблюдением в инфекционной больнице.

В Севастополе выявлен новый случай коронавируса Положительный результат дал повторный тест одного из находившихся под наблюдением в инфекционной больнице. «Этого пациента мы перевели из обсерватора «Изумруд» …



У шести пациентов больницы им. Даши Севастопольской подтвердился коронавирус В уже раскрытом очаге заражения лабораторно подтвердились шесть новых случаев, сообщил сегодня врио губернатора города. Все они находились в изоляции …



Стала известна стоимость лечения Анастасии Заворотнюк Стала известна стоимость лечения Анастасии Заворотнюк — на медицинскую помощь актрисе ее муж фигурист Петр Чернышев потратил около 12 миллионов …



В России машина за 12 миллионов рублей врезалась в дерево и попала на видео Спортивный автомобиль Dodge Viper врезался в дерево в российском городе и попал на видео. Ролик был опубликован очевидцами в одной …

