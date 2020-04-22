В Севастополе выявлен новый случай заболевания коронавирусом

Положительный результат дал повторный тест одного из находившихся под наблюдением в инфекционной больнице.

«Этого пациента мы перевели из обсерватора «Изумруд» в инфекционную больницу, так как он был в контакте с другим пациентом, у которого подтвердился covid-19», – написал на своей странице в соцсети врио губернатора Михаил Развожаев.

По его словам, результат первого теста был отрицательным, наличие вируса показал второй анализ. Сейчас в инфекционной больнице Севастополя находятся 14 человек с коронавирусом, общее число заболевших – 19.

Источник: Вести.Севастополь