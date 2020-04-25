В Севастополе выявлены пять новых больных коронавирусом

Диагноз «коронавирус» подтвердился у двоих пациентов больницы имени Даши Севастопольской, двоих военных строителей и медсестры инфекционной больницы.

В севастопольской лаборатории начали проводить анализы на COVID-19. Первыми взяли пробы у персонала инфекционной больницы. У одной из медсестёр, которая накануне почувствовала недомогание и была переведена в отдельный бокс, диагноз подтвердился.

Также положительным оказался тест двух пациентов больницы имени Даши Севастопольской, которые были переведены на долечивание в горбольницу №9.

Ещё два новых коронавирусных больных – военные строители, один из которых работал на возведении госпиталя Минобороны, а второй в Бельбеке.

Источник: Вести.Севастополь