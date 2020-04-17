В Севастополе выписан еще один пациент с ранее подтвержденным COVID-19

Заболевший был в числе первых пяти человек в городе с подтверждённым диагнозом COVID-19. На сегодняшний день все уже они здоровы.

В Севастополе из инфекционной больницы выписан ещё одного пациента, который выздоровел от коронавирусной инфекции. Мужчина находился на лечении 27 дней.

Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире на телеканале «СТВ». Глава города подчеркнул, что болезнь у пациента протекала в очень тяжелой форме – развилась тяжелая вирусная пневмония.

Севастопольские медики обращались за помощью к коллегам из Москвы.

Источник: Вести.Севастополь